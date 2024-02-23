Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов запропонував мобілізованим самостійно обирати спеціальність, напрям роботи і підрозділ у збройних військах, в якому б хотів служити.

Про це очільник Харківщини сказав у ефірі Наталії Мосейчук 22 лютого, передають «НикВести».

Синєгубов пригадав, як під час викладання, працівники та студенти вищих навчальних закладів ходили по школах і профорієнтовані абітурієнтів. Він вважає, що за схожою технологією потрібно давати вибір тим, хто йде захищати Україну.

— Потрібно змінювати цей, умовно кажучи, параметр: шукати людей на вулиці і змушувати їх йти до тих, чи інших військ, — сказав Олег Синєгубов.

Синєгубов загадав випадок, коли 92 окрема штурмова бригада, яка базується у Харківській області, опублікувала оголошення про роботу на ОLХ. Тоді за добу 72 боєздатні людини залишили свої заявки. За словами очільника Харківщини, люди обирають йти саме в цій підрозділ та під командування конкретної людини.

— Потрібно все це швидше змінювати. Ми постійно на нарадах говоримо: давайте щоб людина все ж таки йшла до конкретного підрозділу а не щоб його за руку супроводжували до воєнкомату, до ВЛК, «учебки» і після того вже кудись направляли, — сказав Олег Синєгубов.

Разом з цим, Синєгубов додав, що якщо людина за своїми характеристиками підходить під «штурмовика» — вона буде саме ним, а не, наприклад, оператором дрона.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

У свою чергу, у лютому Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.