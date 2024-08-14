Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби на території Миколаївської області виникла 21 пожежа. Дві в житловому секторі, одна — на сміттєзвалищі та 18 — в природних екосистемах.

Від ДСНС залучались 85 вогнеборців та 27 спецавтомобілів, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Горіли сміття, суха трава та чагарники на території Вознесенського міського полігону твердих побутових відходів КП «СОМ» у Вознесенську.

У селі Новоданилівка Казанківської громади Баштанського району вогонь з сухостою перекинувся на господарчу споруду на приватному домоволодінні та пошкодив її.

Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі в природних екосистемах реєструвались в усіх районах області. Загальна площа горінь склала близько 20 гектарів. Завдяки своєчасно вжитим заходам від вогню вдалось врятовати житловий будинок та господарчу споруду.

Допомагали в гасінні вогнеборці місцевих пожежних охорон. Переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем.

Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 13 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 серпня та в ніч на 13 серпня вогнеборці 30 разів залучались для ліквідації пожеж. Три з них трапились в житловому секторі, 27 — в природних екосистемах.