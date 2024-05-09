Пожежа нафтобази у Луганську 7 травня / Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Луганську у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним після удару по нафтобазі 7 травня. На заправках виник дефіцит.

Про це 9 травня повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Нафтобаза в Луганську догоріла лише вчора, а в місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична», — зазначив він.

За його словами, росіяни називають ситуацію «тимчасовими труднощами».

«Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій ЛНР поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим», — додав керівник Луганської ОВА.

Нагадаємо, увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».