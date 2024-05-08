У Луганську 7 травня згоріла нафтобаза росіян / Фото: Тасс

Увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».

Про наслідки пожежі розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована — окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне — це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше», — зазначив Артем Лисогор.

Раніше про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники. Наразі окупаційна «влада» уточнює інформацію про кількість постраждалих.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управління угруповання «Центр» військ РФ на Луганщині 13 квітня.

Командувач зазначив, що українські пілоти «чудово виконали роботу» і повернулися на базу. А також додав, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.