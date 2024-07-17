На Миколаївщині загорілося Баловно-Матвіївське лісове урочище / Фото: ДСНС

Вдень 17 липня у Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Миколаївського району зайнялася пожежа.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, там горіла хвойна підстилка на площі 4 гектари.

За словами рятувальників, їм довелося викликати додаткові сили та засоби з пожежно-рятувальних частин Центрального, Інгульського й Заводського районів Миколаєва та водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Зазначається, що пожежу ліквідували відбивши загрозу верхового займання.

Загалом від ДСНС працювала 31 людина, 9 одиниць техніки, 10 працівників, 3 одиниці техніки від державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», додатково до гасіння залучалось місцеве населення.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

На Миколаївщині загорілося Баловно-Матвіївське лісове урочище / Фото: ДСНС На Миколаївщині загорілося Баловно-Матвіївське лісове урочище / Фото: ДСНС На Миколаївщині загорілося Баловно-Матвіївське лісове урочище / Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.