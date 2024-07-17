Вдень 17 липня у Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Миколаївського району зайнялася пожежа.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, там горіла хвойна підстилка на площі 4 гектари.
За словами рятувальників, їм довелося викликати додаткові сили та засоби з пожежно-рятувальних частин Центрального, Інгульського й Заводського районів Миколаєва та водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Зазначається, що пожежу ліквідували відбивши загрозу верхового займання.
Загалом від ДСНС працювала 31 людина, 9 одиниць техніки, 10 працівників, 3 одиниці техніки від державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», додатково до гасіння залучалось місцеве населення.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.
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Вдень 17 липня у Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Миколаївського району зайнялася пожежа.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, там горіла хвойна підстилка на площі 4 гектари.
За словами рятувальників, їм довелося викликати додаткові сили та засоби з пожежно-рятувальних частин Центрального, Інгульського й Заводського районів Миколаєва та водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Зазначається, що пожежу ліквідували відбивши загрозу верхового займання.
Загалом від ДСНС працювала 31 людина, 9 одиниць техніки, 10 працівників, 3 одиниці техніки від державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», додатково до гасіння залучалось місцеве населення.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.