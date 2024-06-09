Жителі Бєлгородської області повідомляють про вибухи та масштабну пожежу 9 червня / Скриншот з відео

Міноборони РФ та місцеві ЗМІ повідомляють, що вдень 9 червня в Бєлгородській області виникла велика пожежа і чути вибухи.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ та РБК.

Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.

Після цього в соцмережах почали зʼявлятися фото і відео пожежі. Під час пожежі чути звуки вибухів.

ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.

За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.

Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, 7 березня у Росії заявили про збиття 47 безпілотників над чотирма регіонами. Російські ЗМІ припускають, що внаслідок атаки могло постраждати авіабудівне підприємство в Таганрозі. Також відомо про загиблих в одній з областей.

Також у ніч проти 13 березня на нафтобазі у російському місті Рязань спалахнула пожежа. За інформацією росЗМІ, три дрони влучили по підприємству «Рязаньнафтопродукт». Там зазначають, що безпілотник влучив в установку з первинної обробки нафти. Внаслідок атаки постраждали 2 людини.