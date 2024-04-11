Музей сучасного мистецтва Pinakothek der Moderne у Мюнхені, Німеччина / Фото з відкритих джерел

Музей Pinakothek der Moderne у Мюнхені звільнив співробітника технічної служби після того, як з’ясувалося, що чоловік повісив одну з власних картин у частині галереї.

Він розмістив її в секції сучасного мистецтва, поруч з роботами художника поп-арту Енді Воргола, повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, інцидент трапився 23 лютого, проте оголосили про нього лише в понеділок, 8 квітня.

51-річний працівник проніс свої роботи в музей «в надії на мистецький прорив». Він мав доступ до експозиції в неробочий час, тому не привернув уваги охоронців. Після того встановив полотно розміром 60 на 120 сантиметрів на порожній білій стіні в коридорі на першому поверсі галереї східного крила.

«Співробітник вважає себе художником і, швидше за все, розглядав свою роль в музейній команді технічної служби як підробіток, щоб підтримати своє справжнє покликання», — розповів представник музею.

Картину встановили рано вранці, а помітили її вже після відкриття музею. Через потік відвідувачів співробітники вирішили залишити її до кінця робочого дня. Тому твір техніка провисів до 18:00.

В Pinakothek der Moderne заявили, що не будуть коментувати деталі та стиль картини, тому що це може «заохотити жартівників-імітаторів». Чоловіка вже звільнили та заборонили входити на територію музею.

«Все, що я можу сказати, це те, що ми не отримали жодного позитивного відгуку від відвідувачів галереї про цю картину», — сказала прессекретарка установи.

До розслідування також залучили поліцію через умисне ушкодження майна — щоб повісити свою картину, працівник нібито просвердлив два отвори в стіні галереї.

Нагадаємо, у Варшаві чоловік видавав себе за манекен, щоб обікрасти ювелірний магазин у торговому центрі. Щоб бути непоміченим, він стояв нерухомо у вітрині магазину навпроти з пакетом у руці. Так він дочекався закриття торгового центру.