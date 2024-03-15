Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон / Фото: Держприкордонслужба

Правоохоронці підозрюють жителя Львівщини, який обіцяв військовозобовʼязаним працевлаштування на одному з підприємств, а потім «закордонне відрядження».

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

За даними правоохоронців, 44-річний українець обіцяв своїм «клієнтам» працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження. За таку «послугу» він отримував 6,5 тисяч доларів з однієї людини.

Як зазначається, організатора незаконної схеми затримали прикордонники зі співробітниками Нацполіції після одержання ним частини грошей. Триває досудове розслідування.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон / Фото: Держприкордонслужба Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон / Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.