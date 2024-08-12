Президент України Володимир Зеленський дав обіцянку українцям, що попри складнощі, спричинені війною, Україна не матиме «втраченого покоління».
Таку заяву він зробив під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти».
У своїй промові під час Українського молодіжного форуму Вільні мріяти» він підкреслив, що країна завершить війну відповідно до потреб держави і людей, а також поверне безпеку для української молоді.
Він також запевнив, що українські сім’ї отримають необхідну підтримку, щоб забезпечити своїх дітей освітою та створити гідні умови для життя.
— І від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше, Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді, – сказав Володимир Зеленський.
Президент акцентував увагу на важливості забезпечення можливостей для реалізації талантів, створення умов для сімейного благополуччя та освіти дітей.
— Наші прекрасні, чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними перед усім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям. І це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити. І ми забезпечимо, – повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що у Миколаєві за підтримки донорів відкрили молодіжний центр «Хвиля».
Президент України Володимир Зеленський дав обіцянку українцям, що попри складнощі, спричинені війною, Україна не матиме «втраченого покоління».
Таку заяву він зробив під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти».
У своїй промові під час Українського молодіжного форуму Вільні мріяти» він підкреслив, що країна завершить війну відповідно до потреб держави і людей, а також поверне безпеку для української молоді.
Він також запевнив, що українські сім’ї отримають необхідну підтримку, щоб забезпечити своїх дітей освітою та створити гідні умови для життя.
— І від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше, Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді, – сказав Володимир Зеленський.
Президент акцентував увагу на важливості забезпечення можливостей для реалізації талантів, створення умов для сімейного благополуччя та освіти дітей.
— Наші прекрасні, чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними перед усім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям. І це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити. І ми забезпечимо, – повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що у Миколаєві за підтримки донорів відкрили молодіжний центр «Хвиля».