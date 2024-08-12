Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський дав обіцянку українцям, що попри складнощі, спричинені війною, Україна не матиме «втраченого покоління».

Таку заяву він зробив під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти».

У своїй промові під час Українського молодіжного форуму Вільні мріяти» він підкреслив, що країна завершить війну відповідно до потреб держави і людей, а також поверне безпеку для української молоді.

Він також запевнив, що українські сім’ї отримають необхідну підтримку, щоб забезпечити своїх дітей освітою та створити гідні умови для життя.

— І від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше, Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді, – сказав Володимир Зеленський.

Президент акцентував увагу на важливості забезпечення можливостей для реалізації талантів, створення умов для сімейного благополуччя та освіти дітей.

— Наші прекрасні, чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними перед усім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям. І це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити. І ми забезпечимо, – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Миколаєві за підтримки донорів відкрили молодіжний центр «Хвиля».