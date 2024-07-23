Президент Сполучених Штатів Джо Байден одужує від COVID-19, симптоми захворювання в нього майже минули і він продовжує виконувати всі свої обов'язки.
Про це повідомили у Білому домі.
«Сьогодні вранці президент Байден прийняв десяту дозу препарату Paxlovid. Його симптоми майже повністю зникли», — вказується у звіті особистого лікаря президента США Кевіна О’Коннора
При цьому зауважується, що пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура у Байдена в нормі. Крім того, у глави Білого дому фіксуються «відмінні показники» щодо насичення крові киснем, легені чисті.
«Президент продовжує виконувати всі свої обов'язки», — наголошується в документі.
Нагадаємо, що у Президента США Джо Байдена у середу, 17 липня, діагностували коронавірус. За його словами, він почувається добре.
Також нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави.
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден одужує від COVID-19, симптоми захворювання в нього майже минули і він продовжує виконувати всі свої обов'язки.
Про це повідомили у Білому домі.
«Сьогодні вранці президент Байден прийняв десяту дозу препарату Paxlovid. Його симптоми майже повністю зникли», — вказується у звіті особистого лікаря президента США Кевіна О’Коннора
При цьому зауважується, що пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура у Байдена в нормі. Крім того, у глави Білого дому фіксуються «відмінні показники» щодо насичення крові киснем, легені чисті.
«Президент продовжує виконувати всі свої обов'язки», — наголошується в документі.
Нагадаємо, що у Президента США Джо Байдена у середу, 17 липня, діагностували коронавірус. За його словами, він почувається добре.
Також нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави.