Навчання українських військових на F-16 у США. Фото: уряд Нідерландів

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією країни деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі на території країни.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на румунські ЗМІ.

За даними журналістів Digi24, Клаус Йоганніс листом поінформував парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.

Попередньо питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Видання зазначає, що йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Це новостворений центр, з січня там почали тренування румунські пілоти.

За даними джерел Digi24, українські пілоти мають прибути на базу влітку.

Нагадаємо, перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.