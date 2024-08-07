Прикордонники затримали молдованина, який під час відпочинку з друзями «на спір» подолав річку Дністер. Тепер йому заборонили вʼїзд до України на 5 років.
Як повідомили в Держприкордонслужбі, громадянина Молдови затримали 5 серпня, на річці Дністер прикордонники Могилів-Подільського загону.
«42-річний іноземець розповів, що був на відпочинку та після кількох келихів алкоголю на спір із друзями вирішив випробувати свої сили, а саме — подолати річку вплав. Набравшись рішучості, а ще шаленої «підтримки» друзів-відпочивальників, він поплив до протилежного берега. Щоправда, тут на нього вже чекали українські прикордонники», — розповіли в прикордонній службі.
За незаконне перетинання кордону на порушника правоохоронці склали документи. Окрім цього, тепер чоловікові заборонено вʼїзд на територію України терміном на пʼять років. Наразі плавця передали молдовським колегам в порядку реадмісії.
Нагадаємо, прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.
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Прикордонники затримали молдованина, який під час відпочинку з друзями «на спір» подолав річку Дністер. Тепер йому заборонили вʼїзд до України на 5 років.
Як повідомили в Держприкордонслужбі, громадянина Молдови затримали 5 серпня, на річці Дністер прикордонники Могилів-Подільського загону.
«42-річний іноземець розповів, що був на відпочинку та після кількох келихів алкоголю на спір із друзями вирішив випробувати свої сили, а саме — подолати річку вплав. Набравшись рішучості, а ще шаленої «підтримки» друзів-відпочивальників, він поплив до протилежного берега. Щоправда, тут на нього вже чекали українські прикордонники», — розповіли в прикордонній службі.
За незаконне перетинання кордону на порушника правоохоронці склали документи. Окрім цього, тепер чоловікові заборонено вʼїзд на територію України терміном на пʼять років. Наразі плавця передали молдовським колегам в порядку реадмісії.
Нагадаємо, прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.