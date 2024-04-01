Прикордонницю з Львівщини підозрюють у допомозі чоловікам виїхати за кордон / Фото: Держприкордонслужба

Офіцери внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону та оперативно-розшукового підрозділу викрили інспекторку прикордонної служби, яку підозрюють у спрянні чоловікам призовного віку незаконно покинути територію України.

За даними Держприкордонслужби, за 9 тисяч доларів жінка обіцяла організувати незаконний трансфер поза межами пунктів пропуску для військовозобов’язаного.

«Зокрема, за ці кошти прикордонниця, користуючись своїм службовим становищем, мала надати своєму «клієнту» інформацію щодо відсутності наряду на напрямку, де останній планував потрапити до однієї із країн Європейського Союзу», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовицю затримали у Червоноградському районі після отримання нею грошей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.