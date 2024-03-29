Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови / Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники затримали двох чоловіків, які за вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою заплативши за це по 3,2 тисячі доларів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«Нелегально потрапити до сусідньої країни намагалися двоє чоловіків, повіривши адміністратору телеграм-каналу, що той дистанційно зможе їм допомогти з перетином. Утім, вони марно викинули по 3200 доларів, адже дорогою до Молдови їх перехопили прикордонники», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на затриманих склали адмінпротоколи, їхню подальшу долю тепер визначатиме суд.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.