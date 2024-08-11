Прикордонники затримали трьох чоловіків, Фото: Держприкордонслужба

На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

За планом, їхній маршрут пролягав через хащі та річку Дністер, повідомили в Державній прикордонній службі.

Трьох українців затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Яськи. Їх зафіксували технічні засоби охорони кордону. На пошуки правопорушників одразу вибув прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника.

Як з’ясувалося, мешканці Одеської та Запорізької областей працювали кухарями в одному з одеських ресторанів. Небезпечний маршрут, який передбачав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.

Зазначається, що відносно чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду.

Прикордонники затримали трьох чоловіків, Фото: Держприкордонслужба Прикордонники затримали трьох чоловіків, Фото: Держприкордонслужба

Раніше, правоохоронці Одеської області затримали двох іноземців, які намагалися незаконно вивезти 16 українців в рефрижераторах.