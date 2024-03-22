Принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностували рак — вона проходить хіміотерапію.

Про своє захворювання принцеса Уельська повідомила у відеозверненні.

— У січні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і тоді вважалося, що моє захворювання не було раковим… Операція минула успішно. Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування, – розповіла вона.

Тип онкологічного захворювання залишили в таємниці.

Принцеса зазначила, що почувається «добре і з кожним днем стає сильнішою» — у цьому також допомагає підтримка принца Вільяма. Вона додала, що з нетерпінням чекає на момент, коли зможе повністю повернутися до публічного життя, однак зараз зосередиться на лікуванні.

— Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам, як родині, зараз потрібен час, простір і приватність, доки я завершую своє лікування. Моя робота завжди приносила мені глибоке почуття радості, і я з нетерпінням чекаю повернення, коли зможу, але зараз я повинна зосередитися на повному одужанні, – додала вона.

У середині січня Кейт Міддлтон зробили планову операцію на черевній порожнині. Кенсінгтонський палац не розголошував діагноз принцеси Уельської. Пізніше палац повідомив, що Кейт Міддлтон почувається добре і відновлюється після операції. Очікувалося, що вона повернеться до виконання робочих обов’язків після Великодня.

Нагадаємо, що 5 лютого, у Короля Чарльза діагностували рак, перед тим, як полетіти з королевою Каміллою в Сандрінгем, де він відпочиває після початку лікування.