Принцеса Уельська Кейт Міддлтон в суботу, 15 червня, вперше зʼявилася на публіці після оголошення, що в неї діагностували рак.

Принцеса разом з чоловіком, принцом Вільямом, відвідала щорічний військовий парад на честь дня народження короля Trooping the Colour.

Кейт прибула в кінному екіпажі з Букінгемського палацу разом з дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та 6-річним принцом Луї.

Кейт Міддлтон з дітьми, скриншот з відео: The Prince and Princess of Wales