Миколаїв, червень 2024 року, фото: «НикВести»

В жителів Миколаєва та області останні кілька днів світло було лише до 8 годин на добу.

Споживачів були знеструмлені навіть у «жовті» години черг, пишуть «НикВести».

Зараз в центрі Миколаєва почути тишу майже неможливо. Відсутність електроенергії компенсує робота генераторів, які встановлені майже біля кожного магазину та закладу на Соборній.

Бариста місцевої кавʼярні Аліна каже, що обʼєм роботи без світла зведений до мінімуму. Єдине, що рятує — генератор. Однак він в кавʼярні лише один на дві локації, тому доводиться переносити його з місця на місце.

Генератори стоять майже біля всіх магазинів та закладів харчування, фото: «НикВести»

— У нас є генератор, але він один на дві локації. Тут ми працюємо до 23:00, тому приносимо його сюди. Тут буває багато людей, але і на ту кавʼярню має бути генератор. Носимо туди-сюди своїми руками. Багато зараз втрачаємо. Без генератора можемо тільки лимонади людям роботи. Взагалі у нас завжди нормальна каса до 12:00, а зараз без світла, каса відповідна… Людям зранку хочеться кави, але як її приготуєш? Тримаємось, збираємо гроші на другий генератор, бо в мінус піти не хочеться. Треба працювати, — каже дівчина.

Крім фізичного дискомфорту, відсутність світла відчувається й в моральному плані. За весь день зі світлом магазини бувають лише дві години.

— Впливає на психологічний фактор, а він вже впливає на нашу роботу. Переживаєш, у тебе болить голова, ти погано себе почуваєш, — розповіли працівники місцевого магазину.

Кавʼярня «Кохве Бар», фото: «НикВести»

При цьому клієнтів не стало менше. Люди заходять до магазинів, підсвічуючи самостійно ліхтарями. Єдине, що в більшості магазинів розрахуватись безготівково без світла майже неможливо.

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести» Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»