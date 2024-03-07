Сміття по вулиці Казарського. Фото з Facebook

У Миколаєві комунальники не можуть прибрати стихійне сміттєзвалище по вулиці Казарського через те, що територію досі не обстежили сапери.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Микола Мошків поскаржився на занедбаність території по вулиці Казарського, 2д.

Сміття по вулиці Казарського. Фото з Facebook

«Стихійне сміттєзвалище, вже дістало всіх. Район Казарського, біля залізничних шляхів, смітять всі, кому не лінь. І все сходить з рук. Прошу місцеву владу відповідно відреагувати на це неподобство», — зауважив житель міста.

У відповіді на звернення у Службі оперативного реагування відповіли, що скарги на сміття по вулиці Казарського надходили неодноразово, але в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради досі не повідомили, хто є власником цієї території.

Крім того, комунальні служби поки не можуть прибрати територію, через вірогідність натрапити на вибухонебезпечі предмети.

«На раніше направлений лист до ДСНС України в Миколаївській області стосовно організації та проведення обстеження зазначеної території щодо наявності вибухонебезпечних предметів відповідь до адміністрації району не надходила. ДСНС першочергово обстежує території з житловою забудовою на наявність вибухонебезпечних предметів в області. Враховуючи зазначене вище наголошуємо, що задля забезпечення здоров'я та життя працівників підрядних та комунальних підприємств без надання дозволу чи підтвердження відсутності вибухонебезпечних предметів на земельній ділянці від ДСНС, адміністрація району роботи не проводить. Питання щодо ліквідації сміттєзвалища буде вирішено лише після дозволу від ДСНС та підтвердження відсутності вибухонебезпечних предметів на зазначеній у зверненні ділянці. Дану відповідь просимо вважати остаточною», — йдеться у повідомленні.

Раніше мешканка Миколаєва поскаржилася на неприбране будівельне сміття в Інгульському районі міста. У «Миколаївкомунтрансі» пояснили, що це не входить до їхніх обов'язків.

Раніше повідомлялося, що невідомі минулого року підпалили 48 сміттєвих контейнерів у Миколаєві: «Це роблять якісь хворі».