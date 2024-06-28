Акварельну ілюстрацію до першого видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» / Фото: Sotheby's

Оригінальну акварельну ілюстрацію до першого видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні за рекордну суму 1,9 мільйонів доларів. Таким чином малюнок став найдорожчим лотом, повʼязаним з серією книг про хлопчика-чарівника.

Продаж відбувся на торгах аукціонного дому Sothebyʼs у Нью-Йорку в середу, 26 липня, повідомляє The Guardian.

Ілюстрація англійського художника Томаса Тейлора, яка зʼявилася на обкладинці дебютного видання роману в 1997 році, була продана через 10 хвилин після початку торгів. Імʼя покупця наразі не розголошується.

Перед продажем акварельний малюнок оцінили в 400-600 тисяч доларів. Sothebyʼs стверджує, що це найвища попередня оцінка для твору, повʼязаного з Гаррі Поттером.

Малюнок Тейлора вперше був виставлений на продаж у 2001 році. Тоді вийшли друком лише перші чотири книги серії. Початкова оцінка акварелі була на рівні 20-25 тисяч фунтів стерлінгів. Зрештою роботу продали за 85 750 фунтів стерлінгів.

Тейлор створив зображення Гаррі Поттера, який їде потягом на навчання до Гоґвортсу, у віці 23 років. Замовлення художник отримав від видавця Баррі Каннінгема з Bloomsbury, який ризикнув видати «Філософський камінь» після того, як 12 інших видавців відмовилися від нього.

Тож, працюючи над ілюстрацією, Тейлор став одним із перших, хто прочитав рукопис книги про хлопчика-чарівника. Видавництво надіслало йому роздруківку рукопису з редакторськими примітками та правками.

«Коли до мене вперше звернулися щодо обкладинки, бриф включав чорно-білі ілюстрації заголовків розділів, і я зробив кілька чорнових начерків інших персонажів книги. Але дуже швидко бриф обмежився лише обкладинкою», — розповідав Томас Тейлор в інтервʼю 2010 року.

Для свого малюнку він використовував концентровані акварельні фарби та чорний олівець Karisma. На створення ілюстрації в нього пішло два дні.

Нагадаємо, у вересні на продаж виставлять лист Альберта Ейнштейна, в якому він у 1939 році попереджає тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про загрозу створення атомної зброї нацистською Німеччиною.