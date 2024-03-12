Держекоінспекція виявила незаконний продаж червонокнижних пролісків у Южноукраїнську, що на Миколаївщині. Інспектори склали протоколи за порушення законодавства.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що наприкінці лютого у Южноукраїнську створили робочу групу, завданням якої є здійснення заходів щодо недопущення торгівлі декоративними видами ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України на території громади.

7 березня робочою групою зафіксовано дві точки продажу першоцвітів на ринку «Господар» та біля магазину «Сільпо» по Проспекту Незалежності. Інспектори склали протоколи за частиною 2 статті 88-1 КУпАП, які скеровані до суду.

Представники робочої групи також проводили роз’яснювальну роботу — розповсюджували листівки, в яких викладено законодавчі норми заборони та інформацію про відповідальність за їх порушення.

Продаж червонокнижних квітів у Южноукраїнську / Фото: Держекоінспекція Продаж червонокнижних квітів у Южноукраїнську / Фото: Держекоінспекція Продаж червонокнижних квітів у Южноукраїнську / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, Держекоінспекція виявила незаконний продаж червонокнижних пролісків на ринку «Колос» у Миколаєві. Інспектори також склали протоколи за порушення законодавства.