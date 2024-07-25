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Українські спецслужби запустили проєкт «Хочу к своим», який дасть можливість обмінювати полонених українців на держзрадників і колаборантів.

Як пишуть Lb.ua, проєкт презентували Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті «Хочу к своим» інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.

На сайті також буде опція «згода на обмін», коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців із російської неволі.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, з початку повномасштабної війни вдалося повернути на Батьківщину 3405 українців. А з початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

«Ще одна мета проєкту — через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах», — сказав Андрій Юсов.

Через спеціальну форму на сайті також буде можливість поділитися якоюсь інформацією про діяльність ворожих агентів. Ще одна мета цієї ініціативи — допомогти громадянам, які з якихось причин хочуть виїхати до росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму.

Представниця омбудсмена Тетяна Шелест зазначила, що ситуація з поверненням українських цивільних із російських тюрем є надзвичайно складною. Зокрема тому, що не існує чітко визначеного механізму повернення цивільних.

Нагадаємо, в український полон через гарячу лінію проекту «Хочу жить» вже здалися понад 220 російських солдатів.