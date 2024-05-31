Національний банк України / Фото: УНІАН

Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

Такі прогнози роблять у Національному банку.

«Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття — з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією НБУ, відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників. Про це свідчить стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

Водночас кількість резюме зменшилася, а бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

«Найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі. Ключовий чинник – це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація», — повідомляє Нацбанк.

Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати.

Нагадаємо, що з початком війни в Україні суттєво зросла кількість безробітних, які звертаються до центрів зайнятості за відповідними виплатами. Однак багато хто стикається з відмовою або розмір виплати, на яку розраховували, виявляється нижчим за прожитковий мінімум. Для тих, хто втратив роботу чи планує звільнення, Український центр соціологічних досліджень та соціальних ініціатив зібрав всю необхідну інформацію для оформлення статусу безробітного та отримання відповідних виплат.