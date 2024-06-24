Землі лісового фонду. Фото для ілюстрації

На Миколаївщині у державну власність намагаються повернути землі лісового фонду вартістю 80,7 мільйонів гривень, які незаконно віддали під ведення сільського господарства.

Про це йдеться в повідомлення Миколаївської обласної прокуратури.

Мова йде про 16 гектарів землі «Баштанського лісового господарства».

«Баштанською окружною прокуратурою до Господарського суду Миколаївської області подано черговий позов в інтересах держави в особі Миколаївської облдержадміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області та Снігурівської міської ради Баштанського району щодо повернення державі земельної ділянки лісового фонду площею 16 га вартістю понад 80,7 мільйонів гривень», — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, Держкадастр незаконно, без згоди Кабінету міністрів включив ділянку до переліку сільськогосподарських земель та передав у комунальну власність громади.

«Внаслідок цих незаконних дій Держгеокадастру, землі лісового фонду вибули з постійного користування спеціалізованого державного лісогосподарського підприємства та, всупереч прямої заборони на їх вилучення з державної власності, передані у комунальну власність під виглядом сільськогосподарських угідь», — повідомили у прокуратурі.

Наразі суд відкрив провадження, розгляд по справі триває.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині лісовому фонду намагаються повернути 11,3 гектарів землі в Баштанському районі, вартістю понад 60 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через суд також намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.