Ставок. Ілюстраційне фото "Еспресо.Захід"

На Миколаївщині орендаря намагаються через суд зобов’язати повернути у комунальну власність землю зі ставком вартістю понад 180 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Мова йде про земельну ділянку у комплексі зі ставком, загальною площею 21 гектар. Зазначається, що орендар ігнорує сплату орендної плати. Крім того, він не доглядає за ставком, який пересихає та заростає.

« Вказане ослаблює економічні основи місцевого самоврядування і позбавляє можливості сільську раду здійснювати подальше використання коштів бюджету на реалізацію програм соціально-економічного розвитку та на інші потреби територіальної громади», — додали у прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці подали п’ять позовів до міської ради та приватних осіб через незаконне розпорядження земельними ділянками водного фонду на суму 3,8 мільйони гривень.