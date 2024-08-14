На Миколаївщині орендаря намагаються через суд зобов’язати повернути у комунальну власність землю зі ставком вартістю понад 180 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
Мова йде про земельну ділянку у комплексі зі ставком, загальною площею 21 гектар. Зазначається, що орендар ігнорує сплату орендної плати. Крім того, він не доглядає за ставком, який пересихає та заростає.
« Вказане ослаблює економічні основи місцевого самоврядування і позбавляє можливості сільську раду здійснювати подальше використання коштів бюджету на реалізацію програм соціально-економічного розвитку та на інші потреби територіальної громади», — додали у прокуратурі.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду.
Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці подали п’ять позовів до міської ради та приватних осіб через незаконне розпорядження земельними ділянками водного фонду на суму 3,8 мільйони гривень.
На Миколаївщині орендаря намагаються через суд зобов’язати повернути у комунальну власність землю зі ставком вартістю понад 180 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
Мова йде про земельну ділянку у комплексі зі ставком, загальною площею 21 гектар. Зазначається, що орендар ігнорує сплату орендної плати. Крім того, він не доглядає за ставком, який пересихає та заростає.
« Вказане ослаблює економічні основи місцевого самоврядування і позбавляє можливості сільську раду здійснювати подальше використання коштів бюджету на реалізацію програм соціально-економічного розвитку та на інші потреби територіальної громади», — додали у прокуратурі.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду.
Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці подали п’ять позовів до міської ради та приватних осіб через незаконне розпорядження земельними ділянками водного фонду на суму 3,8 мільйони гривень.