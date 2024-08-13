У Миколаєві правоохоронці подали п’ять позовів до міської ради та приватних осіб через незаконне розпорядження земельними ділянками водного фонду на суму 3,8 мільйони гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Мова йде про 5 земельних ділянок по провулку Прикордонному у Миколаєві, загальною площею 5 тисяч квадратних метрів.

Прокуратура вимагає визнати незаконними рішення міськради, скасувати свідоцтва про право власності на ці ділянки та повернути їх у комунальну власність, оскільки їх не мали права передавати в користування.

«Зазначені земельні ділянки входять у межі прибережної захисної смуги р. Південний Буг та належать до території зелених насаджень загального користування міста. У зв’язку з цим не могли передаватись з комунальної у приватну власність громадян для індивідуального житлового будівництва», — йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними правоохоронців, передачу цих ділянок не затвердили органи, що відповідають за контроль водних ресурсів і охорону довкілля.

«Наразі Центральним районним судом міста Миколаєва відкриті провадження у справах за вказаними позовами прокуратури», — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти директорки приватного підприємства, яку звинувачують у незаконному зайнятті земельної ділянки. В результаті її дій держава зазнала збитків на понад 170 тисяч гривень. За законом, жінці загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців.