Дитяча лікарня «Охмадит» / Фото: Володимир Зеленський

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це він повідомив у коментарі Reuters.

«Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати в МКС», — наголосив Андрій Костін.

Генпрокурор, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо Міжнародний кримінальний суд (МКС) візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення Росією злочинів проти людяності в Україні.

Прокуратура МКС своєю чергою заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по «Охматдиту». Хоча МКС публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, Андрій Костін попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.

Також Андрій Костін повідомив, що рішення про порушення справи залишається за прокурором МКС, додавши, що Україна готова надати суду будь-які речові докази або деталі свого розслідування.

Генпрокурор зазначив, що, хоча українська влада розслідує всі останні атаки на Київ, вона може висунути обвинувачення тільки у воєнних злочинах, але не в більш серйозних злочинах проти людяності, оскільки вони не входять до Кримінального кодексу України.

За словами Андрія Костіна, ключовим елементом обвинувачення у злочинах проти людяності є демонстрація систематичних нападів на цивільне населення.

«Важливо показати, що Росія зараз сама є злочинною державою», — підкреслив він.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.