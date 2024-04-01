Маргарита Симоньян / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

Про це повідомили у Генпрокуратурі.

За даними слідства, головній редакторці пропагандистському телеканалу Russia today інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників та публічні заклики до геноциду.

Як повідомили в СБУ, Маргарита Симоньян одна з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Зазначається, що під час виступу на одному із таких шоу 23 грудня 2023 року вона публічно закликала до знищення патріотично налаштованої частини українського народу — жителів західних регіонів України.

Також російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України. Вона регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста — Володимира Соловйова.

Нагадаємо, в березні 2023 року Маргариті Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше повідомлялось, що Маргарита Симоньян знаходиться у списку фізичних осіб проти яких Європейський Союз вводить санкції.