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Жінок, які щодня стикаються з викликами війни та проживають на територіях поблизу зони бойових дій, запрошують взяти участь у проєкті психологічної підтримки «ProЖити».

Про це повідомляють організатори проєкту «ProЖити».

Для учасниць у період з 15 липня по 15 жовтня проведуть серію трансформаційних ігор «Переродження», які допоможуть відновити внутрішні ресурси та покращити психологічний стан.

Для участі необхідно до 15 липня заповнити заявку та обрати зручний для себе формат — онлайн чи офлайн:

Онлайн для зручності та безпеки.

Офлайн для тих, хто може організуватися та зустрічатися в групах.

«Із заявок формуються групи учасниць, дати та місто зустрічей уточнюються після завершення реєстрації», — додають організатори

Також запланований виїзний 4-х денний ретрит в місті Умань. Дати заходу: 25— 28.07.

«Під час подорожі учасниці відвідають екскурсії до парків і музеїв Умані, включаючи музей Трипільської культури, щоб насолодитися культурною спадщиною», — розповіли представники проєкту «ProЖити».

Проєкт реалізується Projector Foundation в рамках програми «Сама собі ціль» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)», Простір для людей Бульвар.

Раніше повідомлялося, що в Україні постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.