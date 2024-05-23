Прикордонники не приймають дані з додатка «Резерв+» при перетині кордону / Фото з відкритих джерел

Прикордонники не приймають дані з додатка «Резерв+» при перетині кордону військовозобовʼязаними, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

Про цк повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону та на брифінгу в Києві, цитує «УП».

«Це — виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно паперовий документ — військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми зараз додатково почали перевіряти наявність цього документу», — зазначив він.

Андрій Демченко також нагадав, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія на рівні баз даних.

«Це фактично бази даних нашого відомства і системи «Оберіг», де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використати, щоб перевірити, чи не використовує людина підробні документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі «Оберіг», — зазначив офіцер.

Він наголосив, що на даний момент змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України ще внесено не було. Можна очікувати, що вони з’являться там найближчим часом, щоб унормувати всі моменти законодавства, у зв’язку з удосконаленням процесу обліку та мобілізації.

Коли ж буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати за документ, якщо це буде прописано в правилах перетину державного кордону.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.

Станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.

Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.