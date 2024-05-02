Прикордонника підозрюють у продажі ухилянтам дозволу на проїзд транзитною зоною / Фото: ДБР

Інспектора прикордонної служби підозрюють у продажі ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси «Одеса — Рені».

Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідчих, спільник підшукував «клієнтів», а прикордонник продавав картки. Кожна коштувала тисячу доларів.

Зазначається, що прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Прикордонника підозрюють у продажі ухилянтам дозволу на проїзд транзитною зоною / Фото: ДБР Прикордонника підозрюють у продажі ухилянтам дозволу на проїзд транзитною зоною / Фото: ДБР

Нагадаємо, уродженця Луганська, який служив у ДПСУ, заочно судитимуть як російського агента, який з 2014 року передавав інформацію окупантам про розташування українських військ.