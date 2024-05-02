Інспектора прикордонної служби підозрюють у продажі ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси «Одеса — Рені».
Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали, повідомили в Державному бюро розслідувань.
За даними слідчих, спільник підшукував «клієнтів», а прикордонник продавав картки. Кожна коштувала тисячу доларів.
Зазначається, що прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.
Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, уродженця Луганська, який служив у ДПСУ, заочно судитимуть як російського агента, який з 2014 року передавав інформацію окупантам про розташування українських військ.
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Інспектора прикордонної служби підозрюють у продажі ухилянтам картки на дозвіл проїзду транзитною зоною траси «Одеса — Рені».
Поруч з кордоном чоловіки кидали свої авто й тікали, повідомили в Державному бюро розслідувань.
За даними слідчих, спільник підшукував «клієнтів», а прикордонник продавав картки. Кожна коштувала тисячу доларів.
Зазначається, що прикордонника затримали наприкінці квітня після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили на кордоні. У його спільника знайшли з десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.
Співробітнику Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, уродженця Луганська, який служив у ДПСУ, заочно судитимуть як російського агента, який з 2014 року передавав інформацію окупантам про розташування українських військ.