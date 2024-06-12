Прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків / Фото: ДПСУ

Прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися сім чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску. За поїздку «клієнти» заплатили від 5 до 10 тисяч доларів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порушників кордону склали адмінпротоколи. У процесі подальшої роботи встановили й інших осіб, причетних до схеми. За цим фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.