48 чоловіків намагалися перетнути кордон з Молдовою. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали вантажівку з 48 чоловіками призовного віку, які намагалися перетнути державний кордон України до Молдови.

Про це повідомили у Прикордонній службі.

«КАМАЗ» зупинили на околиці села Чорна Подільського району після того, як його переміщення було відстежено за допомогою безпілотника.

Чоловіки були на борту вантажівки, яка повинна була незаконно доставити їх через придністровський сегмент кордону. З’ясувалося, що кожен з них мав сплатити 150 тисяч гривень організатору цієї операції, який працював через один з Telegram-каналів.

За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму на чоловіків були складені протоколи, і вони були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, На кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками. Такі випадки фіксуються майже щодня.