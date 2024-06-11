Приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових обʼєктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

Про це голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з компаніями, які вже будують нові електростанції, що відбулася напередодні Ukraine Recovery Conference.

«На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше 500-700 мільйонів доларів. За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проєкти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок», — написав Володимир Кудрицький.

Він уточнив, що під час зустрічі йшлося про конкретні проєкти влади Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, «Епіцентр», ЕРУ та інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

«Важливо, що разом з нами були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: EIB, WB, KfW, EBRD, IFC, DFC», — зазначив голова «Укренерго».

Він додав, що під час зустрічі інвесторам розповіли про нові можливості для розвитку генерації.

«Основне — це забезпечення окупності таких проектів та зменшення бюрократичної тяганини для інвесторів. Далі будемо переконуватися, що іноземні фінансові ресурси будуть працювати в інтересах громад», — додав Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни заявив, що протягом наступних трьох-чотирьох місяців Україна має швидко й недорого відновити всі енергооб’єкти, які можливо.

Володимир Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет та дронів в Україні знищено 9 ГВт потужності, додавши, що пік споживання в минулої зими був 18 ГВт.