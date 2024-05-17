Президент РФ Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що Росія ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».

Таку заяву очільник країни-агресора зробив під час своєї поїздки в Китай.

— Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, і база для цього процесу є: стамбульські домовленості. Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу по Україні та кому довіряти, йде аналіз ситуації, — заявив він.

За словами Володимира Путіна, Україна сама відмовилася від підписання мирного договору і вирішила продовжувати збройну боротьбу. Зокрема президент країни-агресора звинуватив у цьому колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який відвідав Київ у квітні 2022 року. Тодішній премʼєр заявив, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться, бо вести переговори з Володимиром Путіним — все одно, що торгуватися з «крокодилом, який вже вчепився вам у ногу».

— Що треба було зробити з нашої сторони — відвести війська від Києва. Ми зробили це. На наступний день вони (Українська сторона, — прим.) викинули усі наші домовленості в смітник і сказали, що будуть воювати до кінця. Приїхав тодішній премʼєр міністр Джонсон і рекомендував Україні продовжувати бойові дії. Інакше, як сказав Арахамія, а саме він був у главі делегації (під час переговорів у Стамбулі, — прим.), усі бойові дії були б закінчені ще півтора року тому, — сказав Володимир Путін.

Зазначимо, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі відбулися 29 березня 2022 року. Голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Саме після стамбульського раунду представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з ним у разі узгодження мирного договору. Однак договір все ж не був підписаний, відповідно, зустріч президентів не відбулась.

Згодом, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був у складі делегації України на переговорах з Росією навесні 2022 року, розповів, що росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.