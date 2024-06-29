Росія використовує в Україні ракети КНДР. Фото для ілюстрації

На території України було виявлено уламки ракет, які належать Північній Кореї.

Про це повідомло агентство Associated Press.

Керівник дослідницької організації, що вивчає використання зброї в конфліктах в Україні з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН, що знайдені на українській землі уламки балістичних ракет походять із Північної Кореї. США та їхні західні союзники висунули звинувачення Росії та Північній Кореї у порушенні ембарго ООН на експорт зброї з КНДР. Натомість Росія відкинула ці звинувачення.

Джон Лефф, виконавчий директор організації «Conflict Armament Research», представив детальний аналіз ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня. Він заявив, що організація ідентифікувала ракетний двигун, хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Представник США підкреслив, що незалежні дослідження Леффа підтверджують інформацію, отриману від відкритих джерел. Він також наголосив, що Північна Корея, крім ракет, передала Росії незаконно понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

Нагадаємо, раніше Сполучені штати Америки заявили, що мають докази щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР Росією у війні проти України.