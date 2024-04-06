Рада ООН ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсекс-людей. Фото: Toraborah/Depositphotos

Рада Організації Об’єднаних Націй з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей.

Дипломати та правозахисні групи назвали це знаковим прогресом для сфери прав людини, пише «УП. Життя».

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. 24 країни проголосували за, 23 — утрималися, жодна не проголосувала проти.

За даними експертів ООН, у світі 1,7% немовлят народжуються інтерсексуальними — їхні статеві ознаки (хромосомний набір, внутрішні та зовнішні статеві органи, статеві гормони тощо) не відповідають типовим уявленням про чоловіків чи жінок.

Багатьом дітям роблять операції, щоб «виправити» це. Однак в Amnesty International зазначають, що такі медичні втручання є порушенням прав людини, оскільки операції зазвичай проводять дітям, які через вік не можуть брати участь в ухваленні рішень.

У резолюції міститься заклик до держав «боротися з дискримінацією, насильством і шкідливою практикою щодо осіб із вродженими змінами статевих ознак», а також допомагати інтерсексуальним людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я».

Документ також містить заклик до Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувати доповідь, в якій були б «детально розглянуті дискримінаційні закони і політика, акти насильства і шкідливі практики щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак у всіх регіонах світу».

— Ухвалення першої в історії резолюції про права інтерсексуальних осіб на #HRC55 знаменує собою знаковий прогрес у сфері прав людини, — прокоментувала подію амбасадорка США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор.

Раніше повідомлялося, що в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.