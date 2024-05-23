Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, що обмежує доступ до судових рішень. Фото із відкритих джерел

У середу, 23 травня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт №7033-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень».

Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Законопроєкт підтримали 250 депутатів. За словами Ірини Геращенко, документ підтримали обранці від «Слуги народу» та депутати, обрані від забороненої «Опозиційної платформи — За життя».

Законопроєкт пропонує на час воєнного стану та рік після обмежити доступ до судових рішень у справах, які становлять особливий суспільний інтерес.

Також, згідно з проєктом, судді отримають право на власний розсуд вилучати із судових рішень інформацію, що може, за їхньою оцінкою, зашкодити безпеці у справах, розглянутих у відкритому засіданні.

Також пропонується суттєво розширити перелік відомостей, які не можна розголошувати.

Як пише Інститут масової інформації, 16 травня низка правозахисних організацій закликала Верховну Раду не ухвалювати цей законопроєкт. Правозахисники заявили, що він обмежує доступ до інформації та рішень судового реєстру, які становлять значний суспільний інтерес і є важливими для реалізації функцій громадського контролю за діяльністю органів правопорядку.

23 травня українські журналісти та медійні організації також закликали Верховну Раду не ухвалювати цей законопроєкт.