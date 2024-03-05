Суд зобов’язав селищну раду взяти у комунальну власність гідроспоруди. Фото з відкритих джерел

Суд зобов’язав Воскресенську селищну раду взяти на облік безхазяйні гідроспоруди вартістю майже 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов окружної прокуратури та визнав протиправною бездіяльність Воскресенської селищної ради щодо неприйняття у комунальну власність гідротехнічних споруд вартістю майже 13 мільйонів гривень.

Прокуратура встановила, що на території громади знаходяться шість гідротехнічних споруд, інформація про власників яких тривалий час відсутня, однак селищна рада це питання залишила без належної уваги, що створило передумови для зловживань при експлуатації та розпорядженні нерухомістю.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Позовні вимоги судом задоволено.

Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася до суду, аби змусити комунальне підприємство та селищну раду Березнегуватської громади на Миколаївщині відремонтувати укриття, що перебуває на його балансі.