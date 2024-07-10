Ракета Х-101. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

В ракеті Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили по «Охматдиту», є західні комплектуючі. Це свідчить про те, що Росія успішно ухиляється від санкцій.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на експертів і українських чиновників.

Х-101 є однією з найсучасніших російських крилатих. Експерти стверджують, що ракета може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Також видання вказує, що ця ракета має вирішальне значення для посилення авіаударної кампанії РФ проти України.

Росія зараз виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до початку повномасштабного вторгнення і їхнє виробництво все ще залежить від компонентів зі західних країн, зокрема США.

«Західні технології дозволяють їм створювати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам обходити нашу слабку протиповітряну оборону», — говорить керівниця дослідження санкцій в Інституті KSE у Києві Олена Білоусова.

Також видання зазначає, що санкції позбавили РФ доступу до деяких передових компонентів. Однак росіяни використовують мікропроцесори та інші передові технології, не призначених для військового використання.

Наприклад, у ракеті Х-101, запущеній у січні, було виявлено 16 одиниць електроніки західного виробництва. Два з компонентів були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics, інші були вироблені американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Загалом, вся ракета Х-101 може містити понад 50 різноманітних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, що дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектуючих для виробництва зброї, яку країна-агресор використовує у війні проти України.

Також повідомлялося, що з початку вторгнення станом на листопад 2023 рок, компанія «Авіа ФЕД сервіс» поставила росіянам запчастини щонайменше на 7,3 мільйона доларів — причому більша частина запчастин, яка коштувала 4,1 мільйона доларів, надійшла з України.