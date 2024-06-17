Росія вже не має жодного ракетоносія в Криму / Фото: Defense Express

Ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму вже немає.

Останнім кораблем, який росіяни утримували в окупованому Криму, був малий ракетний корабель «Аскольд», заявив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в інтервʼю РБК-Україна.

Цей корабель проєкту 22800 «Каракурт», який походить з 90-х років. Кораблі нові, але проєкт старий. Росіяни були змушені повернутися до цього проєкту після 2014 року, коли Україна запровадила санкції та припинила постачання газотурбінних двигунів для їхніх фрегатів, пояснив він.

«Вони були вимушені навіть кілька вже побудованих корпусів продати Індії через відсутність двигунів. Натомість малі ракетні кораблі могли комплектуватися російським двигуном з заводу «Звезда». Хоча там могли робити один такий двигун на рік. І згодом вони все одно перейшли на двигуни китайського виробництва», — додав Дмитро Плетенчук.

Росіяни повернулися до проєкту «Каракурт», щоб побудувати для Чорноморського флоту пʼять кораблів. Першим з них був «Циклон». Його завершили два роки тому, але він жодного разу не зміг запустити крилату ракету «Калібр», для якої був призначений.

«А нещодавно його (Циклон, — прим.) просто знищили. І в мене складається таке враження, що росіяни його там спеціально поставили, щоби просто хтось не сів у вʼязницю за те, як побудували цей «Циклон». Він за два роки не зміг пройти державні випробування», — сказав речник.

Також було ще чотири кораблі цього проєкту: «Аскольд», який був знищений Повітряними силами в Керчі на заводі «Залив». Два інших кораблі швидко перевели з Новоросійська до Каспію — вони ще не пройшли випробування, ще один будується у Зеленодольську (Татарстан).

Нагадаємо, у Військово-Морських Силах Збройних Сил України заявили, що ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною, в акваторії зараз фактично відсутні бойові одиниці флоту РФ, але росіяни посилили авіаційне патрулювання.