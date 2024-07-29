Підводний човен РФ / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росіяни вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Про це 29 липня повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

«Ворог вперше вивів в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда», — зазначив він.

Раніше Дмитро Плетенчук заявив, що ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму вже немає. Останнім кораблем, який росіяни утримували в окупованому Криму, був малий ракетний корабель «Аскольд».