Температура у Миколаєві 10 липня. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Миколаєві 10 липня стало рекордно спекотним за всю історію спостереження.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

У середу, 10 липня, в Миколаєві був перевищений абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень. Надзвичайна спека досягла значення +40,5°С.

Вказується, що попередній рекорд становив +40,1°С, зафіксований 3 серпня 1998 року.

Температура у Миколаєві 10 липня. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Крім того 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.