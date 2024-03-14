Директор КП «Центр енергоефективності» Валентина Іщенко. Фото: НикВести.

Директор комунального підприємства «Центр енергоефективності» Валентина Іщенко розповіла які програми зараз допомагають миколаївцям енергомодернізувати будинки, та як програма «Віднови Дім» допомагає відремонтувати житло, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів.

Про це йшла мова на брифінгу 14 лютого, повідомляють «НикВести».

За словами директора фонду, основна мета Центру — це енергомодернізація Миколаєва, та всебічний розвиток житлового фонду, за рахунок залучення інвестицій. Від «Центру енергоефективності» в Миколаєві діють дві програми з відновленням та енергозбереженням міста: «Енергодім» та «Віднови Дім». Також існує місцева підтримка ОСББ — програма «Теплий Миколаїв».

Програма «Віднови дім»

По програмі «Віднови дім» передбачається ремонт всього будинку: фасаду, вікон, лоджій, заміна віконних блоків в місцях загального користування, тамбурних та вхідних дверей, ремонт даху, систем опалення, водопостачання. За правилами, проектна документація не підлягає відшкодуванню — її ОСББ роблять власним коштом. Сума компенсації становить 100%, але є обмеження — на один будинок не виділяється більше 7,5 мільйона гривень. Але, за словами Валентини Іщенко, цих грошей достатньо для проведення робіт.

— На сьогоднішній день на програму «Віднови дім» подано 107 заявок. ОСББ все частіше беруть участь у цій програмі, особливо після новин фонду, що програма діє лише до кінця року, — уточнила вона.

В Миколаїв за програмою «Віднови дім» залучено більше 30 мільйонів гривень грантових коштів на відбудову житлового сектору.

— Тільки вчора ми були на двох об'єктах, які вже завершують роботи. За даною програмою один з будинків відремонтував повністю дах, була заміна віконних блоків, лоджій, вікон в місцях загального користування, а також тамбурних та вхідних дверей. Важливий момент ремонту – це водопостачання. В нас є ОСББ, які змінили повністю трубопровід в місцях загального користування за даною програмою, що дає можливість ОСББ не витрачати власних коштів. За програмою, вони отримують 100% компенсації вартості будівельних робіт, — сказала Валентина Іщенко.

Презентація «Центр енергоефективності». Фото: НикВести.

Програма «Енергодім»

За словами директора «Центру енергоефективності», на даний момент по програмі «Енергодім» працюють 23 ОСББ.

Основні види робіт за цією програмою: встановлення індивідуального теплового пункту, заміна трубопроводів, його теплоізоляція, гідравлічна балансувальна система опалення, заміна або ремонт віконних блоків в місцях загального користування, заміна або ремонт зовнішніх дверей. З квітня очікується оновлення та розширення пакету.

За програмою ОСББ може отримати компенсацію в 70% від вартості робіт: 40% від фонду енергоефективності та 30% з міського бюджету. Дана програма не потребує проектної документації: необхідний лише енергетичний сертифікат, за який також передбачена компенсація від Фонду енергоефективності в 15 тисяч гривень. На цей рік по програмі підтримки ОСББ «Теплий Миколаїв» в рамках програми «Енергодім» в бюджеті міста закладено 6 мільйонів гривень.

Як зазначають в Центрі енергоефективності, на програму є попит. Так, у 2023 році компенсацію отримали 12 ОСББ на загальну суму більше 5,5 млн грн.

— Оскільки ми були лідерами по цій програмі, у нас є повністю модернізовані будинки, взірцеві, які зробили теплоізоляцію і мають велику економію. Також ми чуємо зворотній зв’язок від мешканців міста: від встановлення ІТП, що дає мінус 20%, до повністю енергомодернізації, коли економія сягає 50%. Суттєво змінилась ситуація в тому плані, що недовіра до державних програм дещо змінюється. Ми чуємо відгуки від мешканців міста, вони бачать, що ці програми діють, вони це бачать на своїх платіжах, — додала Валентина Іщенко.

Наразі очікується завершення опалювального сезону, щоб розпочати роботи з модернізації чергових будинків Миколаєва.

У випадку, якщо будинок був пошкоджених внаслідок бойових дій, або обстрілів за програмою «віднови дім» також можливо зробити повноцінний ремонт. А саме: ремонт фасаду, заміну вікон вікон в місцях загального користування, тамбурних та вхідних дверей, заміна або ремонт даху, ремонт систем опалення, водопостачання.

Уточнюється, що програмі, не компенсується і не можуть брати участь, будівлі, які не відносяться до ОСББ, а також у випадку, якщо внаслідок обстрілу були пошкоджені несучі стіни.

— Але ми активно співпрацюємо з ЖКХ і коли будинки усувають ці пошкодження, які не підлягають компенсації від фонду енергоефективності. Після наданих їм робіт, ми забермо їх «під своє крило» і будемо супроводити по програмі «Віднови дім», — додала Валентина Іщенко.

Презентація «Центр енергоефективності». Фото: НикВести.

Презентація «Центр енергоефективності». Фото: НикВести.

Раніше в ДЖКГ Миколаєва пояснили, як вирішуватимуть проблему з відмовою жителів у зносі зруйнованих будинків: власники зможуть отримати компенсації.