Ремонт трамвайних колій. Фото: Миколаївська міська рада.

У Миколаєві комунальники частково відремонтували пошкоджені після вибухів колії. У місті вже відкрито рух трамваїв №1 та №11.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що поки відновлено рух трамваїв за двома напрямками, до вечора можливо відновлять ще частину пошкоджених мереж. Крім того, по місту також ремонтують мережі зовнішнього освітлення та зашивають пошкоджені вікна у житлових будинках.

«Фахівці КП «Миколаївелектротранс» замінюють пошкоджені ділянки трамвайних колій. Наразі вже відкрито рух трамваїв №1 у бік Яхт-клубу та №11 у бік Центрального ринку. До вечора сподіваємось завершити ремонт і другої колії та відкрити повноцінний рух трамваїв на цій ділянці», — написав мер.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

У понеділок, 18 березня, правоохоронці розпочали розслідування фактів обстрілу міста.