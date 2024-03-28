Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести»

Укриття, які ремонтують в багатоквартирних будинках Миколаєва за бюджетні кошти, мають бути доступні для всіх містян, а не тільки для мешканців цих будинків.

Про це розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Дмитро Бездольний, йдеться у статті «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

Як з’ясувалося, потрапити до деяких укриттів, які ремонтують або вже відремонтували за кошти бюджету Миколаєва, проблематично. Частина з них замкнена, входи у якісь — знаходяться у під’їздах або закритих дворах, куди не можуть потрапити сторонні люди.

Наприклад, вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під’їзді будинку. Щоб потрапити до його дверей, треба зайти у дім, а потім пройти решітку з замком. Поруч на стіні — записка, на якій зазначено, у якій квартирі можна взяти ключ, однак достукатися до її власників нам не вдалося. Сусіди говорять, що ремонтні роботи ще тривають. Однак, як надалі вирішиться питання з доступом, поки невідомо.

Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести» Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести»

Для департаменту ЖКГ подібні випадки — не новина. Дмитро Бездольний говорить, що проблему поки вирішити не вдалося.

— Почали стикатися з тим, що ми робимо найпростіше укриття, а мешканці будинку відмовляються туди пускати когось, крім себе. Звісно вони мають бути відкриті для всіх громадян. І на це є чітка позиція мера. Є випадки коли люди починають додатково вішати замки. І якщо хтось це робить, замок будуть зрізати і відчиняти укриття знов. Або є проблема, коли вхід в укриття знаходиться всередині під’їзду: виникає ще питання з доступом у під’їзд, — говорить Дмитро Бездольний.

Він зазначає, що всі магнітні замки з автоматичним відкриттям дверей у відремонтованих укриттях — дволінійні, мешканці їх можуть підключити до замка під’їзду або хвіртки на вході у двір.

За його словами, контролювати ситуацію намагається і комунальне підприємство «Захист», що обслуговує відремонтовані відкриття. Однак можливості постійно слідкувати за станом справ у нього немає, тому Дмитро Бездольний радить повідомляти про зачинені укриття у кол-центр міськради.

— «Захист» стежить, щоб обладнання працювало, все було справне. Тобто є якась періодична перевірка. Але це, звісно, не кожного дня. Якщо людина бачить, що укриття закрите, можна скаржитися у кол-центр, тоді повідомлення одразу потрапляє на КП «Захист» і вони розбираються, — резюмує він.

Раніше з'ясувалося, що на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.