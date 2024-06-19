Фото: Міноборони

У мобільному застосунку «Резерв+» користувачі отримали вже понад 500 тисяч військово-облікових документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

«Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?», — зазначила вона.

Катерина Черногоренко також нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Це можна зробити зі 176 країн світу.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що у травні цього року до війська набрали стільки ж людей, як і за останні півроку.