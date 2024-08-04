Робота Сил протиповітряної оборони, фото з відкритих джерел

Російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, окупанти завдали удару:

двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області рф по Полтавщині;

п’ятьма ударними БпЛА Shahed (район пусків — Приморсько-Ахтарськ у РФ).

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил вдалося збити п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Про знищення ракет не повідомлялося.

Нагадаємо, о 05:12 4 червня російські війська обстріляли з мінометів Очаків Миколаївської області.