Російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, окупанти завдали удару:
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил вдалося збити п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Про знищення ракет не повідомлялося.
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Російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, окупанти завдали удару:
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил вдалося збити п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Про знищення ракет не повідомлялося.
Нагадаємо, о 05:12 4 червня російські війська обстріляли з мінометів Очаків Миколаївської області.