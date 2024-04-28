Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Наталка Ткачук

У центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.

На Майдані Незалежності у столиці зібралися близько сотні людей, повідомляє «Суспільне».

Серед них були родичі військовослужбовців, переважно дружини захисників, які приїхали до Києва з різних куточків України.

Мітингувальники вважають, що відсутність конкретних термінів служби негативно впливає на мобілізацію та моральний стан військових, які захищають Україну на передовій.

Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Наталка Ткачук Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Наталка Ткачук Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Нікіта Галка

Як видно з фото, учасники тримали плакати «Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації», «Мій чоловік — не ваш раб», «Пішов добровільно — отримав довічне», «Немає чітких термінів служби — є демотивовані військові», тощо.

За даними видання, до протестувальників приєдналася депутатка Верховної Ради Інна Совсун.

Зазначається, що раніше рідні військових виходили у своїх містах. Тепер приїхали до столиці з усіх куточків країни, аби влада якомога швидше взялася за вирішення цієї проблеми.

Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Нікіта Галка Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Наталка Ткачук Акція на Майдані з вимогою демобілізації, Київ, 27 квітня / Фото: Cуспільне, Нікіта Галка

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».