У центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.
На Майдані Незалежності у столиці зібралися близько сотні людей, повідомляє «Суспільне».
Серед них були родичі військовослужбовців, переважно дружини захисників, які приїхали до Києва з різних куточків України.
Мітингувальники вважають, що відсутність конкретних термінів служби негативно впливає на мобілізацію та моральний стан військових, які захищають Україну на передовій.
Як видно з фото, учасники тримали плакати «Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації», «Мій чоловік — не ваш раб», «Пішов добровільно — отримав довічне», «Немає чітких термінів служби — є демотивовані військові», тощо.
За даними видання, до протестувальників приєдналася депутатка Верховної Ради Інна Совсун.
Зазначається, що раніше рідні військових виходили у своїх містах. Тепер приїхали до столиці з усіх куточків країни, аби влада якомога швидше взялася за вирішення цієї проблеми.
Нагадаємо, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
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У центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.
На Майдані Незалежності у столиці зібралися близько сотні людей, повідомляє «Суспільне».
Серед них були родичі військовослужбовців, переважно дружини захисників, які приїхали до Києва з різних куточків України.
Мітингувальники вважають, що відсутність конкретних термінів служби негативно впливає на мобілізацію та моральний стан військових, які захищають Україну на передовій.
Як видно з фото, учасники тримали плакати «Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації», «Мій чоловік — не ваш раб», «Пішов добровільно — отримав довічне», «Немає чітких термінів служби — є демотивовані військові», тощо.
За даними видання, до протестувальників приєдналася депутатка Верховної Ради Інна Совсун.
Зазначається, що раніше рідні військових виходили у своїх містах. Тепер приїхали до столиці з усіх куточків країни, аби влада якомога швидше взялася за вирішення цієї проблеми.
Нагадаємо, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».