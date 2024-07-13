Центри з підтримки розвитку дошкільнят

На Миколаївщині відкрито понад 20 Центрів з підтримки розвитку дошкільнят, які стали альтернативою зачиненим дитячим садкам.

Про розповіла фахівчиня з комунікацій Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Вероніка Нікітіна, який і займається підтримкою цих центрів, повідомляє Укрінформ.

«Через війну та брак укриттів багато дитсадків в Україні залишаються закритими. Щоб розвиток малюків не припинявся, ЮНІСЕФ разом із партнерами організовує очні заняття для дошкільнят з вихователями у форматі «2 на 2» — двічі на тиждень по дві години. Зокрема, на Миколаївщині ми вже відкрили 20 центрів з підтримки розвитку дошкільнят», — розповідає Вероніка Нікітіна.

Центри з підтримки розвитку дошкільнят

За її словами, у центрах працюють три вікові групи: старша — для дітей 6–7 років, середня — 4–5 років та ясельна - для малечі 2–3 років. Кожна група може прийняти до 20 дітей.

Також зазначається, що зараз близько 7000 дітей у Миколаєві залишаються без дошкільної освіти, адже цього року очну діяльність відновили менше 30% дитсадків міста.

Центри з підтримки розвитку дошкільнят

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти розробляє навчальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Над документом міністерство працює спільно з Національним банком України.